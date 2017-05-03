Theodore’a talip var
Bu sezon Banvit formasıyla Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Jordan Theodore, birçok kulübün transfer listesine girdi. İstanbul ekiplerinin kanca attığı ABD'li basketbolcu için son teklif ise İspanya'dan geldi. Unicaja Malaga, 28 yaşındaki basketbolcuyu almak için girişimlere başladı. Bu arada A Milli Basketbol Takımı'nın devşirme hakkını kullanacağı isimler arasında Theodore'un da bulunduğu iddia ediliyor.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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