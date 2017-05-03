 Theodore’a talip var – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Theodore’a talip var

    Theodore’a talip var
    Bu sezon formasıyla Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da fırtına gibi esen , birçok kulübün transfer listesine girdi. İstanbul ekiplerinin kanca attığı ABD'li basketbolcu için son teklif ise İspanya'dan geldi. Unicaja Malaga, 28 yaşındaki basketbolcuyu almak için girişimlere başladı. Bu arada A Milli Basketbol Takımı'nın devşirme hakkını kullanacağı isimler arasında Theodore'un da bulunduğu iddia ediliyor.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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