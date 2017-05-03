Anadolu Efes hasreti bitiremedi

Olympiakos ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 87-72 kaybeden Anadolu Efes, Yunanistan'daki ikinci karşılaşmada ise rakibini 73-71 mağlup ederek saha avantajını elde etmişti. Abdi İpekçi'de oynanan serinin üçüncü maçını 64-60 kazanan lacivert-beyazlılar, durumu 2-1'e getirerek büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul'daki 4. maçı 74-62 kaybederek saha avantajını yitiren Türk temsilcisi, Yunanistan'daki son maçta rakibine 87-78'lik skorla mağlup olarak Dörtlü Final hasretine son veremedi.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda daha önce 2 kez dörtlü finalde mücadele eden Anadolu Efes, son dörde kalamadığı 16 sezonda ise 10 kez Top 16, 5 kez çeyrek final, 1 kez de normal sezon oynama başarısı gösterdi.

Türk basketbolunun en köklü kulüplerinden olan Anadolu Efes, ilk kez 1999-2000 sezonunda, o dönem FIBA Avrupa Ligi ismi altında düzenlenen organizasyonda Dörtlü Final oynadı.

"Kupa 1", 2000-2001 sezonunda FIBA Avrupa Ligi ve Suprolig olarak iki farklı şekilde düzenlenirken, lacivert-beyazlı ekip, o dönem Efes Pilsen olan adıyla Suprolig'de mücadele etti ve ikinci kez son 4 takım arasında yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında (Avrupa Ligi) oynanmaya başlanan kupada ise Dörtlü Final oynama başarısı gösteremedi.

- Son 4 hedefinin kıyısından 5. kez döndü

Anadolu Efes, 16 yıldır Dörtlü Final'e kalamadığı THY Avrupa Ligi'nde, 5. kez çeyrek final oynadı.

Lacivert-beyazlı ekip, 2004-2005 sezonunda bir başka Yunan temsilcisi Panathinakos'a, bir sonraki sezon ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya bu turda elendi.

2005-2006 sezonundan sonra 6 yıl çeyrek finale yükselemeyen Anadolu Efes, 2012-2013 sezonunda ise yine Olympiakos'a takıldı.

Rakibinden rövanşı alma şansını yitiren Türk temsilcisi, 2014-2015 sezonunda da İspanya temsilcisi Real Madrid'e üstünlük kuramamıştı.

- Olympiakos, ters tepiyor

Yunan temsilcisi Olympiakos'la play-off turunda ikinci kez karşılaşan Anadolu Efes, rakibinden rövanşı alamadı.

Lacivert-beyazlı takım, 2012-2013 sezonunda play-off turunda eşleştiği rakibine elenmişti.

Yunan ekibi, o sezonki play-off serisini 3-2 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırmış ve ardından kupaya uzanmıştı.

- Efes'i eleyen kupaya yakın

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon dışında 4 kez son 8'e kalan Anadolu Efes'in, bu maçlarda elendiği rakiplerinden üçü, o sezon kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Lacivert-beyazlı ekibi, 2005-2006 sezonunda Rusya temsilcisi CSKA Moskova, 2012-2013 sezonunda Olympiakos ve 2014-2015 sezonunda İspanya'nın Real Madrid ekipleri elemiş ve bu takımlar söz konusu sezonlarda kupayı kaldırmıştı.

Anadolu Efes'i çeyrek finalde eleyerek kupaya uzanamayan tek takım ise bir başka Yunan temsilcisi Panathinaikos olmuştu.

2004-2005 sezonunda lacivert-beyazlı ekip ile çeyrek finalde eşleşen Panathinaikos, o sezon Anadolu Efes'i elemiş ancak kupayı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv elde etmişti.