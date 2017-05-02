 Wright gönderildi – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Wright gönderildi

    Wright gönderildi
    Basketbol Takımı, 29 yaşındaki ABD'li Julian Wright ile yollarını ayırdı. Bordo-mavili kulüp, "30 Nisan 2017 Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Japan ile oynadığımız lig maçından sonra disiplinsiz ve hatalı davranışlarından dolayı Julian Wright kulübümüzden gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:05
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