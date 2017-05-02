 İşte ‘Doğuş’ planı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    İşte ‘Doğuş’ planı

    İşte ‘Doğuş’ planı

    F.Bahçe ile Doğuş Grubu arasındaki sponsorluk anlaşmasının detayları netleşiyor.

    Ajansspor'un haberine göre; işbirliğine gelecek sezondan itibaren gidilecek. Ülker Arena'da bir tribüne 'Doğuş' ismi verilecek. Darüşşafaka forması giyen bazı isimler F.Bahçe'ye transfer olacak. İbrahim Kutluay, basketbol şubesinin başına geçecek. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na göğüs veya sırt reklamı verilecek. Doğuş Grubu, 5 yıl boyunca basketbol şubesine 10 milyon dolar civarı bir sponsorluk desteği sunacak.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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