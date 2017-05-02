İşte ‘Doğuş’ planı
F.Bahçe ile Doğuş Grubu arasındaki sponsorluk anlaşmasının detayları netleşiyor.
Ajansspor'un haberine göre; işbirliğine gelecek sezondan itibaren gidilecek. Ülker Arena'da bir tribüne 'Doğuş' ismi verilecek. Darüşşafaka forması giyen bazı isimler F.Bahçe'ye transfer olacak. İbrahim Kutluay, basketbol şubesinin başına geçecek. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na göğüs veya sırt reklamı verilecek. Doğuş Grubu, 5 yıl boyunca basketbol şubesine 10 milyon dolar civarı bir sponsorluk desteği sunacak.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
İşte ‘Doğuş’ planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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