Teşekkürler Banvit
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 63-59 yenilen temsilcimiz Banvit ikinci oldu.
A Spor'dan HD kalitesinde yayınlanan maçta ev sahibi rakibine karşı başa baş bir mücadele ortaya koyan ve son saniyeye kadar savaşan Banvit, mücadelesiyle büyük bir alkışı hak etti. Avrupa'da üçüncü kez dörtlü final oynayan Bandırma temsilcisi, finali kaybetse de tüm Türkiye'nin gönlünü kazandı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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