 Teşekkürler Banvit – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Teşekkürler

    Teşekkürler Banvit

    Basketbolda finalinde İspanya'nın takımına 63-59 yenilen temsilcimiz ikinci oldu.

    A Spor'dan HD kalitesinde yayınlanan maçta ev sahibi rakibine karşı başa baş bir mücadele ortaya koyan ve son saniyeye kadar savaşan Banvit, mücadelesiyle büyük bir alkışı hak etti. Avrupa'da üçüncü kez dörtlü final oynayan Bandırma temsilcisi, finali kaybetse de tüm Türkiye'nin gönlünü kazandı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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