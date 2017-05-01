Teşekkürler Banvit

A Spor'dan HD kalitesinde yayınlanan maçta ev sahibi rakibine karşı başa baş bir mücadele ortaya koyan ve son saniyeye kadar savaşan Banvit, mücadelesiyle büyük bir alkışı hak etti. Avrupa'da üçüncü kez dörtlü final oynayan Bandırma temsilcisi, finali kaybetse de tüm Türkiye'nin gönlünü kazandı.