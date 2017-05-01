 Son yarı finalist Jazz – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Son yarı finalist Jazz

    Son yarı finalist Jazz

    NBA play-off'ları ilk tur 7. maçında Los Angeles Clippers'ı, deplasmanda 104-91 mağlup eden Utah Jazz, adını konferans yarı finaline yazdıran son takım oldu

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers'ı 104-91 yenen Utah Jazz, seriyi 4-3 kazanarak Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.

    NBA play-off'larına, 2 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan Batı Konferansı ilk tur serisinin 7. maçında Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı konuk etti.

    Sahadan 104-91 galip ayrılan Jazz, konferans yarı finalinde Golden State Warriors ile eşleşti. Jazz böylece 2010'dan bu yana ilk defa bir play-off serisi kazandı.

    7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da Gordon Hayward 26 sayı, ve 8 ribaunt, Derrick Favors 17 sayı, 11 ribaunt ve George Hill 17 sayı, 5 asist üretti.

    Clippers cephesinde DeAndre Jordan'ın 24 sayı, 17 ribaunt, Chris Paul'ün 13 sayı, 9 asist ve yedek oyuncu Jamal Crawford'ın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    Diğer karşılaşmada ise Boston Celtics, ağırladığı Washington Wizards'ı 123-111 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

    Paul Pierce'tan veda

    Clippers'ın 39 yaşındaki oyuncusu Paul Pierce, 6 sayıyla tamamladığı maç sonunda 19 yıllık NBA kariyerini noktaladı.

    Kaydettiği toplam 26 bin 397 sayıyla NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 15. sırada yer alan Pierce, 10 kez all-star seçildiği kariyerindeki tek şampiyonluğunu 2008'de Boston Celtics formasıyla yaşadı.

    NBA play-off'larına, 2 maçla devam edilecek.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:54
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