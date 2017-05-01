Potada derbi heyecanı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın play-off yarı final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli takım, eşleşmedeki ilk maçı 83-61'lik skorla kazanarak, seride 1-0 öne geçmişti.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 4 Mayıs Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:30
- İki isimle döndü
Toplam 4
Yorum
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- Cengiz Han!
Toplam 2
Yorum
bunyamın evet cok delıkanlı futbolcuları var baslarımı emre belezoglu cekıyor gecen hafta rıze max-cından sonra delıkanlı futbolcları gorduk
- Çakır isyanı
Toplam 12
Yorum
BABA KARTAL cüneyt çakır.... bumu yurdumun en büyük hakemi.elini vicdanına şapkanıda önüne koy izle maçı.yazıklar olsun sana.beşiktaşın sana saygısı yok
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