 Potada derbi heyecanı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Potada derbi heyecanı

    Potada derbi heyecanı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın play-off yarı final serisi ikinci maçında karşı karşıya gelecek.

    Metro Enerji Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Sarı-lacivertli takım, eşleşmedeki ilk maçı 83-61'lik skorla kazanarak, seride 1-0 öne geçmişti.

    Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 4 Mayıs Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:30
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