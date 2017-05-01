''Cumhurbaşkanı’na şükran borçluyuz''

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye'nin ev sahiplerinden olduğu EURO 2017 için önemli açıklamalar yaptı.

Finallerin Türkiye'de oynanacak olmasının Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü liderinin etkisinden kaynaklandığını belirten Demirel, "Finalleri almakta bir sorun yaşamadık. Uzun yıllardan beri Türkiye'de spora destek veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şükran borçlu olduğumuz bir liderimiz. Bugüne kadar elde edilen bu tür organizasyonların pek çoğunun arkasında Cumhurbaşkanımız ve ekibinin verdiği destekleri yakından yaşamış biriyim" sözlerini sarfetti.