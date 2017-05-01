''Cumhurbaşkanı’na şükran borçluyuz''
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye'nin ev sahiplerinden olduğu EURO 2017 için önemli açıklamalar yaptı.
Finallerin Türkiye'de oynanacak olmasının Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü liderinin etkisinden kaynaklandığını belirten Demirel, "Finalleri almakta bir sorun yaşamadık. Uzun yıllardan beri Türkiye'de spora destek veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şükran borçlu olduğumuz bir liderimiz. Bugüne kadar elde edilen bu tür organizasyonların pek çoğunun arkasında Cumhurbaşkanımız ve ekibinin verdiği destekleri yakından yaşamış biriyim" sözlerini sarfetti.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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