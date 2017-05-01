Cimbom Cup’tı
Engelsiz Aslanlar, Andre Vergauwen Cup Şampiyonu oldu.
Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, Avrupa'nın 2 numaralı kupası Andre Vergauwen Cup'ta şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'da düzenlenen kupanın finalinde İspanya temsilcisi Amiab Albacete'yi 63-61 yenerek kupanın sahibi oldu. İlk periyodu 15-8, devreyi 31-28 önde tamamlayan Engelsiz Aslanlar, son periyoda 47-38 üstün girdi ve maçı da 63-61 galip tamamladı. Bir kez daha Galatasaraylıların gururu olmayı başardı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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