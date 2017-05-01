 Cimbom Cup’tı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Cimbom Cup’tı

    Cimbom Cup’tı

    Engelsiz Aslanlar, Andre Vergauwen Cup Şampiyonu oldu.

    , Avrupa'nın 2 numaralı kupası Andre Vergauwen Cup'ta şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'da düzenlenen kupanın finalinde İspanya temsilcisi Amiab Albacete'yi 63-61 yenerek kupanın sahibi oldu. İlk periyodu 15-8, devreyi 31-28 önde tamamlayan Engelsiz Aslanlar, son periyoda 47-38 üstün girdi ve maçı da 63-61 galip tamamladı. Bir kez daha Galatasaraylıların gururu olmayı başardı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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