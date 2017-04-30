 Haydi Banvit al şu kupayı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Haydi al şu kupayı

    Haydi <a href="/index/banvit?id=1c463970-93f8-4892-925a-80bba6d3fb99" class="" rel="tag">Banvit</a> al şu kupayı
    Basketbolda bu yıl ilk defa düzenlenen 'nde finale kalan Banvit bugün karşılaşacağı İspanyol ekibi Iberostar Tenerife'yi yenerek kupaya uzanıp tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Dev final 21.15'te oynanacak. Türk temsilcisi, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçlarda toplam 14 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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