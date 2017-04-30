 Beşiktaşlı basketbolcular imza gününde – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Beşiktaşlı basketbolcular imza gününde

    Beşiktaşlı basketbolcular imza gününde

    Basketbol Takımı'nın oyuncuları Muratcan Güler, Kenan Sipahi ve Vladimir Stimac, taraftarlarla bir araya geldi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluşan basketbolcular, Kartal Yuvası ürünlerini imzaladı.

    Yoğun ilgi gösterilen basketbolcular, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:22
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