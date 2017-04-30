Beşiktaşlı basketbolcular imza gününde
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın oyuncuları Muratcan Güler, Kenan Sipahi ve Vladimir Stimac, taraftarlarla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluşan basketbolcular, Kartal Yuvası ürünlerini imzaladı.
Yoğun ilgi gösterilen basketbolcular, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:22
- Seneye şampiyonuz
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
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