Banvit Avrupa ikincisi
FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde ev sahibi Tenerife'ye 63-59 mağlup olan Bandırma Banvit Avrupa ikincisi oldu.
BAKAN KILIÇ'TAN BANVİT'E TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele eden ve finalde ev sahibi İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 63-59 yenilerek ikinci olan Banvit Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kılıç, yayımladığı tebrik mesajında, "Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil ederek ikinci olan Banvit'i kutluyorum. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı gösteren Banvit, Türk basketbolunda son dönemde elde edilen başarılara bir yenisini ekledi. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcu, antrenör, yönetici ve Banvit camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:21
- Eysseric’e kanca
Toplam 1
Yorum
Fb'li Çok iyi oyuncu alınması iyi olur bonservissiz, ayrıca kaleye Costil, sol beke Clichy, Veloso, Noboa, John Swift, Honda, Titi, Andre Castro
- Kocaman karmaşa
Toplam 13
Yorum
FB Aykut FB yi şampiyon yapması için takımda ALEX olması lazım. ALEX yok Aykut kendinden uzun santrafor almaz ve defans oynatır FB ye yazık olu
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 10
Yorum
fb aleyhine hata varsa lehine daha çoktur geçen yıl aliyle fb hep kaybetti bu sene hep hazandı. çünkü hakemliği öğrendi. Kweuke yere düşüyor niye bakıyon ki sen aliden iyi mi bilecen
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