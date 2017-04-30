 Banvit Avrupa ikincisi – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Avrupa ikincisi

    Banvit Avrupa ikincisi

    FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde ev sahibi Tenerife'ye 63-59 mağlup olan Bandırma Avrupa ikincisi oldu.

    Bandırma , basketbol erkeklerde Türkiye'te Avrupa kupası getiren 4. takım olmaya çok yaklaşmıştı. Temsilcimiz, FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde ev sahibi Tenerife ile şampiyonluk için karşılaştı. A Spor'dan yayınlanan final maçında Banvit şampiyonluğu 4 sayı farkla kaçırdı. Banvit sahadan Avrupa ikincisi ünvanıyla ayrıldı.

    BAKAN KILIÇ'TAN BANVİT'E TEBRİK
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele eden ve finalde ev sahibi İspanya'nın Iberostar Tenerife takımına 63-59 yenilerek ikinci olan Banvit Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Kılıç, yayımladığı tebrik mesajında, "Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil ederek ikinci olan Banvit'i kutluyorum. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarı gösteren Banvit, Türk basketbolunda son dönemde elde edilen başarılara bir yenisini ekledi. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcu, antrenör, yönetici ve Banvit camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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