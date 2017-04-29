 Banvit Şampiyonlar Ligi'nde finalde – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde finalde

    Banvit Şampiyonlar Ligi'nde finalde

    , dörtlü finalinde Monaco'yu 83-74 mağlup ederek finale yükseldi.

    Türk basketbolu Tenerife'de tarihi günlerinden birini daha yaşadı! Temsilcimiz Banvit, kupa mücadelesi verdiği turnuvada Fransa Ligi lideri Monaco'yu 83-74 yenerek adını finale yazdırdı.

    A Spor'dan HD kalitesinden yayınlanan Karşılaşmaya iyi başlayamayan , özellikle hücumda istediği gibi organize olamadı. İlk 5 dakikayı 9-3 geride geçen Banvit, 5 dış atış denemesinde de başarılı olamadı. Monaco, 8. dakikanın ardından farkı 13 sayıya (21-8) çıkardı. Fransız ekibinin sert savunmasına karşı oyun üretmekte zorlanan ve top kayıpları yapan Bandırma temsilcisi, ilk periyodu 23-14 geride tamamladı.

    İkinci çeyrekte isabetli atışlarla sayı üretmeye başlayan Banvit, 15. dakika sonunda farkı 5 sayıya indirdi: 30-25. Savunmada hatalar yapan ve dış atışlardaki başarısızlığını sürdüren Banvit, soyunma odasına 45-37 geride gitti.

    Üçüncü periyodun başlarında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Bu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde Banvit 4, Monaco ise sadece 2 sayı atabildi. Chappell'in isabetli atışlarıyla farkı azaltmaya başlayan, savunmada ise daha dikkatli oynayan Banvit, Orelik'in son saniyedeki basketiyle final periyoduna 55-53 önde girdi.

    Son periyoda etkili başlayan Banvit, 31. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 60-55. Banvit'in hücumda art arda yaptığı bireysel hataları iyi değerlendiren Monaco, 33. dakikada skora dengeyi getirdi: 60-60. Her iki takımın art arda bulduğu dış atışların sonrasında 35. dakika Banvit'in 69-68'lik üstünlüğünde geçildi. Uyguladığı sert savunma ile rakibine hücum şansı vermeyen Banvit, Furkan'ın 3 sayılık basketleriyle karşılaşmada son 1 dakika 55 saniyeye 75-60 önde girdi. Kalan bölümde skor avantajını korumayı başaran Banvit, karşılaşmadan 83-74 galip ayrıldı.

    Banvit'te 21 sayı ile maçı tamamlayan Theodore, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.



    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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