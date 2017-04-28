 Final Four heyecanı A SPOR’da – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Final Four heyecanı A SPOR’da

    Final Four heyecanı A SPOR’da
    'nde Final Four heyecanı bugün İspanya'da başlıyor. Temsilcimiz Banvit, kupa mücadelesi vereceği turnuvada bugün Monaco ile karşılaşacak. 19.00'da başlayacak zorlu mücadele A Spor'dan HD kalitesiyle yayınlanacak. 22.00'de de ev sahibi Tenerife ile Veneiza kozlarını paylaşacak.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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