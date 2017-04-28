Fenerbahçe'yi kıskanıyorum
Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, ezeli rakipleriyle ilgili çok konuşulacak sözler sarfetti.
DERBİYE GÖNDERME
Futbolla ilgili de konuşan Ataman, "Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi o kadar kötüydü ki şaşkına döndüm. Maç bittiğinde 6 yaşındaki oğlumla R.Madrid ile Barcelona maçını izledik. Futbolun ne olduğunu o maçta gördüm" ifadelerini kullandı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
- O kupa bizim olacak
Toplam 7
Yorum
Hasetler Efes adına konuşan, Fb düşmanı gizli sürüngenler sizin takımlarınız sahi nerede? Ne o adınızı kullanmaktan utanıyor musunuz yoksa?
- Olcay Şahan gelecek sezon için konuştu
Toplam 6
Yorum
efe yahu size Beşiktaş takımımızın ruhu olan OLCAYI verdik.Nankör olmayın.Trabzonun hali ortadaydı.Şimdi güzel bir hava yakalandı.
- Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
Toplam 1
Yorum
istifa yönetim... çift idmanlar sezon başı yapılması lazımdı lig bitiyor sen idman peşindesin taktik çalış takım dikine oynamıyor şutlar fiyasko ortalar bitik
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