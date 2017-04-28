 Fenerbahçe'yi kıskanıyorum – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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HEPSİ
    28 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'yi kıskanıyorum

    Fenerbahçe'yi kıskanıyorum

    Başantrenörü , ezeli rakipleriyle ilgili çok konuşulacak sözler sarfetti.

    Odeabank Başantrenörü 'ın, dün Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide sarfettiği sözler gündeme damgasını vurdu. İdolünün Başantrenörü Obradoviç olduğunu belirten Ataman, "Karşınızda Ergin Ataman var ise politik cevap vermez. İşin doğrusunu söyler. Fenerbahçe'yi hem kıskanıyorum hem de takdir ediyorum. Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynadılar. Bu yıl da Dörtlü Final'e kaldılar. Bakalım bu kez kupayı alabilecekler mi?" dedi.

    DERBİYE GÖNDERME
    Futbolla ilgili de konuşan Ataman, "Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi o kadar kötüydü ki şaşkına döndüm. Maç bittiğinde 6 yaşındaki oğlumla R.Madrid ile Barcelona maçını izledik. Futbolun ne olduğunu o maçta gördüm" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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