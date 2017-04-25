Alba Berlin’de Ahmet Çakı’nın görevine son verildi
Almanya 1. Basketbol Ligi takımlarından Alba Berlin'de başantrenör Ahmet Çakı'nın görevine son verdiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Ahmet Çakı ve antrenör Fatih Emre Gezer'in görevine son verildiği belirtildi. Diğer antrenör Thomas Paech'in sezon sonuna kadar takımın başında bulunacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Alba Berlin'in üst yöneticisi (CEO) Marco Baldi, bunun üzücü bir durum olduğunu ifade ederek, "Ahmet Çakı iyi bir başantrenör ve Alba Berlin de düşüncesiz kararlar alan bir kulüp değildir ancak bir başantrenörün takıma yeterince etki yapmadığı izlenimi oluşursa harekete geçmek lazım. Bu insani açıdan kolay vermediğimiz bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Çakı, sezon başında Alba Berlin'in başına getirilmişti. Ligde son 10 maçta 3 galibiyet alabilen Alba Berlin, puan cetvelinde 6. sırada yer alıyor.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 21:34
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guney rezalet
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GAKKOS GÖKHAN TORE PEKTEMEK VE GÖKHAN İNLER BU UCUNU BJK DEN ALMALI TS OLCAYDA VAR ESKI ORTAMI KURARLAR ORADA VE ILK 2 YOLUNDA BUYUK ADIM OLUR
- Yeni yıldız Yazıcı
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erol böyle bir cevher tesadüflerle ortaya çıkıyorsa biryerde sorun var demek.mesela abdül kadir ömür.
Alba Berlin’de Ahmet Çakı’nın görevine son verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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