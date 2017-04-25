 Alba Berlin’de Ahmet Çakı’nın görevine son verildi – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    ’de ’nın görevine son verildi

    Alba Berlin’de Ahmet Çakı’nın görevine son verildi

    Almanya 1. Basketbol Ligi takımlarından 'de başantrenör 'nın görevine son verdiği bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki ve antrenör Fatih Emre Gezer'in görevine son verildiği belirtildi. Diğer antrenör Thomas Paech'in sezon sonuna kadar takımın başında bulunacağı kaydedildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen 'in üst yöneticisi (CEO) Marco Baldi, bunun üzücü bir durum olduğunu ifade ederek, "Ahmet Çakı iyi bir başantrenör ve Alba Berlin de düşüncesiz kararlar alan bir kulüp değildir ancak bir başantrenörün takıma yeterince etki yapmadığı izlenimi oluşursa harekete geçmek lazım. Bu insani açıdan kolay vermediğimiz bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

    Ahmet Çakı, sezon başında Alba Berlin'in başına getirilmişti. Ligde son 10 maçta 3 galibiyet alabilen Alba Berlin, puan cetvelinde 6. sırada yer alıyor.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:34
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