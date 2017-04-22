Banvit farkı: 97-71
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Banvit, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 97-71 yendi. Maçın ilk yarısını Banvit 55-40 önde tamamladı. Banvit'te Orelik 18, Erkin Şenel 16, Hasan Emir Gökalp 15 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. TED Ankara Koejlier de ise Morrison 20, Hummer 18 sayı kaydetti.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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