 Banvit farkı: 97-71 – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    farkı: 97-71

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında , Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 97-71 yendi. Maçın ilk yarısını Banvit 55-40 önde tamamladı. Banvit'te Orelik 18, Erkin Şenel 16, Hasan Emir Gökalp 15 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. TED Ankara Koejlier de ise Morrison 20, Hummer 18 sayı kaydetti.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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