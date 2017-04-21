Kobe Bryant'ı geçti!
Cleveland Cavaliers ve yıldız oyuncusu LeBron James, seride 3-0 öne geçtikleri Indiana Pacers maçında birçok rekora imza attı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, bir ara 26 sayı farkla geriye düştüğü mücadelede konuk olduğu Indiana Pacers'ı 119-114 yendi.
NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ikincisi Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı konferans yedincisi Pacers karşısında ilk yarıda zorlandı. Farkın 26 sayıya kadar açıldığı ilk yarının sonunda Pacers, soyunma odasına 74-49 önde girdi. Mücadeleyi bırakmayan Cavaliers, müsabakadan 119-114 ayrılarak play-off turunun en farklı geri dönüş rekorunu kırdı ve seriyi 3-0'a getirerek üst tura kalmak adına büyük avantaj elde etti.
James'ten iki rekor
Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James 41 sayı, 13 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette baş rolü oynarken, iki rekora birden imza attı. James, play-off'ların en skorer oyuncuları listesinde Kobe Bryant'ı geçerek ilk 3'e girdi ve play-off'ların ilk turunda üst üste 20 maçını kazanan tek oyuncu konumuna geldi.
Pacers'ta Paul George 36 sayı, 15 ribaunt ve 9 asist, Jeff Teague 15 sayı ve 7 ribaunt, Thaddeus Young 11 sayı ve 14 ribaunt, Lance Stephenson ise 13 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı.
Memphis ilk galibiyetini aldı
Batı Konferansı ikincisi San Antonio Spurs, normal sezonu 7. sırada bitiren Memphis Grizzlies deplasmanını 105-94 kaybederek seride ilk mağlubiyetini aldı.
Seriyi 2-1'e getiren Grizzlies'ta Mike Conley 24 sayı ve 8 asist, Zach Randolph 21 sayı ve 8 ribaunt, Marc Gasol ise 21 sayı ve 6 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.
Spurs'te Kawhi Leonard 18 sayı ile takımının en skoreri olurken, LaMarcus Aldridge ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Bucks yeniden öne geçti
Doğu Konferansı 6'ncısı Milwaukee Bucks, BMO Harris Bradley Center'da konuk ettiği 3'üncü sıradan play-off bileti alan Toronto Raptors'ı 104-77'lik skorla geçerek seride 2-1 öne geçti.
Karşılaşmada Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Khris Middleton 20 sayı ve 7 asist, Greg Monroe ise 16 sayı ve 7 ribauntla Bucks'a galibiyeti getiren isimler oldu.
Raptors'ta ise, 13'er sayı kaydeden Kyle Lowry ve Delon Wright'ın performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA play-off ilk turu, 3 maçla devam edecek.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:41
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Toplam 39
Yorum
kpt adamların 32 lik valdanasu sahada basmadık yer bırakmadı bizdeki yirmilikler 70 den sonra havlu atmayabaşladı.
- "O formayı bir daha giymeyeceğim"
Toplam 9
Yorum
HCK / BJK ALLAH, ALLAH...!! YAA SAYIN DÜNYA STARI ABOUBAKAR EFENDİ, NE OLUR AFFET PORTO'YU NE OLUR AĞLATMA ADAMLARI...!!!
- Şenol Güneş: Başımız dik
Toplam 18
Yorum
bjk 1093 şenol hoca mitroviçi koymakla hata etti onun yerine beck ilk 11 de başlamalıydı ve dk 70 de babeli çıkarıp caneri sokmalıydı
Kobe Bryant'ı geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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