Türkoğlu'ndan hakem açıklaması
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerde görev alacak hakemlerle profesyonel sözleşme imzalanması yönünde çalışma yürütüldüğünü söyledi.
Kulüplerle omuz omuza vererek Türk basketbolunun daha yukarıya taşınması için birlikte hareket ettiklerini ve kulüplerin taleplerini de her zaman dikkate aldıklarını anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:
"Profesyonel sözleşmeli hakemliği değerlendiriyoruz. Sezon sonunda bir karar vereceğiz. 12-14 hakemle profesyonel sözleşme imzalayabiliriz. Bunun finansal kaynağını ve diğer hususları araştıracağız. Kulüplerle karşılıklı isteklerimiz olabiliyor. Maçların en önemli adamları arasındaki hakemlere ilişkin talebi de hassas bir şekilde gündemimizde değerlendiriyoruz. Sezon sonunda en doğru karara varmış olacağız."
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:18
- Oğuzhan’ı bana getir
Toplam 9
Yorum
BJK PLAYER bu cocuğun tek sorunu ( fit değil maç kondüsyonu ) onun dışında yüzde 1 trilyon futbol-oyun-teknik-oyun zekası vb herşey fazla fazla var
- Defansif 10 numara
Toplam 5
Yorum
nasıl la bu nasıl la bu
- Rüya kadro!
Toplam 11
Yorum
gerçek Visca ve Bahiç dışında rüya yok bu yıl için.. 2 de stoper... hadi N'daye de olsun...
Türkoğlu'ndan hakem açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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