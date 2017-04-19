 Türkoğlu'ndan hakem açıklaması – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Türkoğlu'ndan hakem açıklaması

    Türkoğlu'ndan hakem açıklaması

    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerde görev alacak hakemlerle profesyonel sözleşme imzalanması yönünde çalışma yürütüldüğünü söyledi.

    Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liglerde maçlara ilişkin tartışmaların daha çok hakemlerle ilgili yaşandığını belirterek, "Kulüplerimizin profesyonel hakemlik yönünde talepleri var. Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

    Kulüplerle omuz omuza vererek Türk basketbolunun daha yukarıya taşınması için birlikte hareket ettiklerini ve kulüplerin taleplerini de her zaman dikkate aldıklarını anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

    "Profesyonel sözleşmeli hakemliği değerlendiriyoruz. Sezon sonunda bir karar vereceğiz. 12-14 hakemle profesyonel sözleşme imzalayabiliriz. Bunun finansal kaynağını ve diğer hususları araştıracağız. Kulüplerle karşılıklı isteklerimiz olabiliyor. Maçların en önemli adamları arasındaki hakemlere ilişkin talebi de hassas bir şekilde gündemimizde değerlendiriyoruz. Sezon sonunda en doğru karara varmış olacağız."

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:18
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