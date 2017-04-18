‘Türk hocalara inanırım’
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başkanı Işık Eyigüngör, Koç Zafer Kalaycıoğlu, genel koordinatör Murat Tümer ve yönetici A.Hulki Kahvecioğlu'yla basın toplantısı düzenledi. Kadınların Avrupa'da kazandığı 3 kupada da yerli antrenörlerin imzasının olduğunu hatırlatan Eyigüngör, "Yabancılara inanmam, Türk antrenörlere inanırım" dedi.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
‘Türk hocalara inanırım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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