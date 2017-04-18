 ‘Türk hocalara inanırım’ – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    ‘Türk hocalara inanırım’

    ‘Türk hocalara inanırım’
    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başkanı , Koç Zafer Kalaycıoğlu, genel koordinatör Murat Tümer ve yönetici A.Hulki Kahvecioğlu'yla basın toplantısı düzenledi. Kadınların Avrupa'da kazandığı 3 kupada da yerli antrenörlerin imzasının olduğunu hatırlatan Eyigüngör, "Yabancılara inanmam, Türk antrenörlere inanırım" dedi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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