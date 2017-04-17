Canınız sağolsun
6’ncı kez Euroleague Kadınlar Ligi’nde final-four oynayan sarı-lacivertliler, üçüncü defa çıktığı finalden eli boş dönüyor. Favori Ekaterinburg’u devirerek finale çıkan Kanarya, Dinamo Kursk’a diş geçiremedi.
Olmadı mı olmuyor... Fenerbahçe, Euroleague Kadınlar finalinden bir kez daha ikinci olarak dönüyor: 63-77. Kadınlar Euroleague'de 6'ncı kez final-four'a kalan ve üçüncü kez final oynayan sarı-lacivertliler, okyanusu geçip derede boğuldular. Ev sahibi Ekaterinburg'u ilk maçta devirerek finale çıkan Kanarya, kupanın da kulbuna yapışmıştı. Ancak nefesleri kesen bu maçta hayli yorgun düşen Kraliçeler, Dinamo Kursk karşısında 10-0 önde başlamasına rağmen skor avantajını rakibine kaptırdı.
MCCOUGHTRY BİTİRDİ
İlk çeyreği 18-17 önde geçen Fenerabahçe, 27-16 biten ikinci periyot sonrası soyunma odasına 44-34 yenik girdi. Eski F.Bahçeli McCoughtry'nin 20 sayısına Ogwumike (19) ve Prince de (18) katkı yapınca, Quigley (19) ve Parker'ın (18) çabaları yetmedi. Son çeyrekte bir ara rakibini yakalayan (60-62) Kanarya, hücumlardan boş dönünce inisiyatif tekrar Kursk'a geçti ve sarı-lacivertliler üçüncü kez finalden boynu bükük döndüler ve gümüş madalya ile yetindiler. Ne diyelim; Canınız sağolsun Kraliçeler...
MCCOUGHTRY BİTİRDİ
İlk çeyreği 18-17 önde geçen Fenerabahçe, 27-16 biten ikinci periyot sonrası soyunma odasına 44-34 yenik girdi. Eski F.Bahçeli McCoughtry'nin 20 sayısına Ogwumike (19) ve Prince de (18) katkı yapınca, Quigley (19) ve Parker'ın (18) çabaları yetmedi. Son çeyrekte bir ara rakibini yakalayan (60-62) Kanarya, hücumlardan boş dönünce inisiyatif tekrar Kursk'a geçti ve sarı-lacivertliler üçüncü kez finalden boynu bükük döndüler ve gümüş madalya ile yetindiler. Ne diyelim; Canınız sağolsun Kraliçeler...
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:35
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