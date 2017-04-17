 Canınız sağolsun – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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HEPSİ
    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Canınız sağolsun

    Canınız sağolsun

    6’ncı kez Kadınlar Ligi’nde final-four oynayan sarı-lacivertliler, üçüncü defa çıktığı finalden eli boş dönüyor. Favori Ekaterinburg’u devirerek finale çıkan Kanarya, ’a diş geçiremedi.

    Olmadı mı olmuyor... , Euroleague Kadınlar finalinden bir kez daha ikinci olarak dönüyor: 63-77. Kadınlar 'de 6'ncı kez final-four'a kalan ve üçüncü kez final oynayan sarı-lacivertliler, okyanusu geçip derede boğuldular. Ev sahibi Ekaterinburg'u ilk maçta devirerek finale çıkan Kanarya, kupanın da kulbuna yapışmıştı. Ancak nefesleri kesen bu maçta hayli yorgun düşen Kraliçeler, Dinamo Kursk karşısında 10-0 önde başlamasına rağmen skor avantajını rakibine kaptırdı.

    MCCOUGHTRY BİTİRDİ
    İlk çeyreği 18-17 önde geçen Fenerabahçe, 27-16 biten ikinci periyot sonrası soyunma odasına 44-34 yenik girdi. Eski F.Bahçeli McCoughtry'nin 20 sayısına Ogwumike (19) ve Prince de (18) katkı yapınca, Quigley (19) ve Parker'ın (18) çabaları yetmedi. Son çeyrekte bir ara rakibini yakalayan (60-62) Kanarya, hücumlardan boş dönünce inisiyatif tekrar Kursk'a geçti ve sarı-lacivertliler üçüncü kez finalden boynu bükük döndüler ve gümüş madalya ile yetindiler. Ne diyelim; Canınız sağolsun Kraliçeler...
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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