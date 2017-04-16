Mönüde Aslan var
Fenerbahçe U13 Erkek Basketbol Takımı, Final Grubu 14. hafta maçında Galatasaray'ı 61-39 mağlup etti. Caferağa Spor Salonu'nda oynanan minikler derbisinde baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı da 37-18 önde kapatırken, Yiğit Ali Uysal 13 sayı ile en skorer isim oldu. U13'ler bu sonuçla 10. galibiyetini elde etti.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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