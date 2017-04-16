 Mönüde Aslan var – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Mönüde Aslan var

    Mönüde Aslan var
    Fenerbahçe U13 Erkek Basketbol Takımı, Final Grubu 14. hafta maçında Galatasaray'ı 61-39 mağlup etti. Caferağa Spor Salonu'nda oynanan minikler derbisinde baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı da 37-18 önde kapatırken, Yiğit Ali Uysal 13 sayı ile en skorer isim oldu. U13'ler bu sonuçla 10. galibiyetini elde etti.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:19
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