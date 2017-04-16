Mönüde Aslan var

Fenerbahçe U13 Erkek Basketbol Takımı, Final Grubu 14. hafta maçında Galatasaray'ı 61-39 mağlup etti. Caferağa Spor Salonu'nda oynanan minikler derbisinde baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı da 37-18 önde kapatırken, Yiğit Ali Uysal 13 sayı ile en skorer isim oldu. U13'ler bu sonuçla 10. galibiyetini elde etti.