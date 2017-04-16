Kraliçeler Avrupa 2.cisi!

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı kupası olan FIBA Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez Dörtlü Final organizasyonda yer alan sarı-lacivertli takım, 3. kez şampiyonluğu final maçında kaçırdı.



Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlen Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçında ev sahibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenen Fenerbahçe, finalde, diğer eşleşmede Çekya'nın USK Prag ekibini 87-80'lik skorla geçen Dinamo Kursk ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 77-63 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım, sezonu ikinci bitirdi.



Fenerbahçe, daha önce yine Ekaterinburg'da yapılan Dörtlü Final organizasyonlarında şampiyonluğu finalde rakiplerine kaptırmıştı. Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunun finalinde UMMC Ekaterinburg, 2013-2014 sezonunun finalinde ise Galatasaray'a mağlup olarak kupaya ulaşamamıştı.



Avrupa Ligi'ni geçen sezon üçüncü tamamlayan sarı-lacivertli takım, 2011-2012 ile 2014-2015 sezonlarında ise dördüncü olmuştu.



MCCOURTRY VE OGWUMİKE'Yİ DURDURAMADI

Fenerbahçe, Dinamo Kursk karşısında eski oyuncusu Angel McCoughtry ile Nnemkadi Ogwumike'nin skorer performansını engelleyemedi. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan McCoughtry 20 sayı atarken, Ogwumike de 19 sayı ve 10 ribaundla "double double" yaptı. Fenerbahçe'de ise Alexandria Quigley'nin 19 ve Candace Parker'ın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



DİNAMO KURSK NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Finalde Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Rus ekibi Dinamo Kursk, namağlup şampiyon oldu. Bu sezon Fenerbahçe'nin de bulunduğu A Grubu'ndaki 14 maçını da kazanan Rus temsilcisi, çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket ekibini iki maçta da mağlup etti ve Dörtlü Final'e çıktı.



Dörtlü Final'deki ilk maçında Çekya ekibi USK Prag'ı normal süresi 77-77 biten maçın uzatma bölümü sonucunda 87-80 mağlup eden Dinamo Kursk, finalde de Fenerbahçe'yi 77-63'lük skorla geçerek 18'de 18 yaptı. Avrupa Kupası'nda 2011-2012 sezonunda mutlu sona ulaşan Dinamo Kursk, Avrupa Ligi'nde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.