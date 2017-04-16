 Haydi Kraliçeler! – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Haydi Kraliçeler!

    Haydi Kraliçeler!

    , Avrupa’nın en iyisi olmak için sahneye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi Finali’nde bugün ile karşılaşıyor.

    , Avrupa'nın en iyisi olmak için sahneye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi Finali'nde bugün D.Kursk ile karşılaşıyor. Rusya'daki Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde önceki gün ev sahibi Ekaterinburg'u deviren Fenerbahçe, bugün şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Avrupa'nın en iyisi olmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, diğer bir Rus ekibi ile karşılaşacak. FB TV'den yayınlanacak bu dev mücadelede saat 17.00'de başlayacak. Ekateringburg ile Prag da 14.00'te 3.'lük maçı için karşı karşıya gelecek.

    BU İLK OLSUN!
    Kanarya, kadın basketbolunun kulüpler bazında Avrupa'daki en prestijli organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde 3. kez final oynayacak. İki kez finalde kaybeden Fenerbahçe, bu sezon kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Bu arada sarılacivertliler, bu sezon grup maçlarında iki kez karşılaştığı Kursk'a karşı galibiyet elde edemedi.

    KUPAYLA DÖNECEĞİZ
    Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, bugünkü dev final öncesi iddialı konuştu. "Ülkemize kupayla döneceğiz" diyen Balaban, "Daha önce iki kez final oynadık ama kazanamadık. Dörtlü Final'e çıkan bütün takımlar çok kaliteli. Biz bu mücadelemizi devam ettirdiğimiz taktirde kupayı alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:51
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