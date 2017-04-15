 YDÜ Kıbrıs’ta – Fotomaç – 15 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    YDÜ Kıbrıs’ta

    YDÜ Kıbrıs’ta
    KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi , FIBA Kadınlar Eurocup Şampiyonu Yakın Doğu Üni.'yi makamında kabul etti. Akıncı, "Bu büyük başarınızı kutluyorum. Artık gözümüzü 3. Süper Kupa'ya diktik, Yakın Doğu Üniversitesi gibi güzide bir kuruluşun başarısının gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    YDÜ Kıbrıs’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.