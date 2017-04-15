YDÜ Kıbrıs’ta
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, FIBA Kadınlar Eurocup Şampiyonu Yakın Doğu Üni.'yi makamında kabul etti. Akıncı, "Bu büyük başarınızı kutluyorum. Artık gözümüzü 3. Süper Kupa'ya diktik, Yakın Doğu Üniversitesi gibi güzide bir kuruluşun başarısının gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
wow yaw he he amma büyüttünüz...
- ‘Caner mutlu ama dönebilir’
Toplam 1
Yorum
Bence FB den Sezon Sonu Hasan Ali de Transfer edelim bence Sözlesme Bitiyor Ama Caner bence daha kaliteli
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 2
Yorum
Bence 20 Milyon € dan Asagi Verilmesin bence Oyundan Cikarti Oyun Bozuldu oyundan Cikmasi hatadi bence
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