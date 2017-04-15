Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde finale yükselen sarı-lacivertli basketbol takımının çok iyi motive olduğunu belirterek, "İnşallah ülkemize kupayla döneceğiz." dedi.

Balaban, yaptığı açıklamada, Dörtlü Final'deki ilk maçta güçlü rakibi UMMC Ekaterinburg'u yenerek finale çıkan takımlarının büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez en iyi 4 takım arasında yer aldıklarını hatırlatan Balaban, şunları kaydetti:

"UMMC Ekaterinburg karşısında çok iyi mücadele ettik. Bu seviyeye geldiğinizde elinizden geleni yapacaksınız. Kızlarımızı öncelikle burada oldukları için, daha sonra bu kadar güzel mücadele edip finale kaldıkları için tebrik ediyorum. Bu daha yolun yarısı. Daha önce iki kez final oynadık ama maalesef kazanamadık. İnşallah bu kez ülkemize kupayla döneceğiz. Böylece Avrupa'nın en iyi iki kupası ülkemizde kalmış olacak. Başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Ozan Balaban, ilk maçta yendikleri UMMC Ekaterinburg'un çok yüksek bir bütçeye sahip olduğunu vurgulayarak, "UMMC Ekaterinburg'un bütçesi, bizim bütçemizin neredeyse 5 katı. Sonuçta bütçe önemli ama takım 12 kişiden oluşuyor ve sahaya 5 kişi olarak çıkıyorsunuz. Dörtlü Final'e çıkan bütün takımlar çok kaliteli. Biz bu mücadelemizi devam ettirdiğimiz taktirde kupayı alacağımızı düşünüyorum. Yarın çok güzel bir maç olacak." diye konuştu.

"Fırat Okul iyi bir harmanlama yaptı"

Balaban, kısa süre önce göreve getirdikleri başantrenör Fırat Okul'un, takımı çok iyi motive ettiğini aktardı.

Kaliteli oyunculara sahip olduklarını dile getiren Balaban, "Çok iyi yabancı oyuncularımız var. Ancak yerli oyuncularınızın iyi olması gerekiyor. Çünkü her takım yabancıyı alabiliyor. Bizim milli takımlarda oynayan genç oyuncularımız var. O yüzden o gençleri, yabancılarla harmanlamak da önemli bir meziyet. Fırat Okul da uzun yıllardır bu işin içinde. Zaten oyuncularımızın çoğunu geçmişten tanıyor. Çok iyi bir harmanlama yaptı. Fırat hoca çok başarılı maç çıkardı. Takımı çok iyi motive etti, kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ozan Balaban, amatör şubelere önemli yatırımlarda bulunduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe, bugün Türkiye'den olimpiyatlara giden sporcuların neredeyse yarısını karşılıyor. Biz buna ciddi yatırım yapıyoruz. Başkanımız geldiğinden beri amatör şubelere çok ciddi kaynak sağlıyor ki bu hiç geliri olmayan şubeler. Baktığınızda bizim amatör şubelerimiz yıllardır önemli başarılar elde ediyor. Spor okullarımızda 50 binin üzerinde çocuk eğitim görüyor. Biz bir spor kulübüyüz, futbol kulübü değiliz. İnşallah amatör branşlardaki başarılarımız devam eder."