 Fener'den şov – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Fener'den şov

    Fener'den şov

    Sarı-lacivertliler, ilk yarıda 24 sayı geri düştüğü mücadeleyi ikinci yarıdaki etkili oyunuyla çevirdi ve galibiyet sayısını 24’e yükselterek liderliğini sürdürdü

    Fenerbahçe, dün sahasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı: 97-92. 26. hafta mücadelesinde rakibiyle karşılaşan Kanarya, ilk çeyreği 23-19 yenik kapattı. İkinci çeyrekte de etkisiz kalan F.Bahçe devreyi 24 sayı geride (35-59) bitirdi.

    TARİHİNDEKİ 1000. ZAFER
    Üçüncü periyotta rakibine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan ve 24 sayı üreten F.Bahçe son çeyreği 59-68'lik skorla girdi. Son periyotta da tecrübesini konuşturan Kanarya, sahadan 97-92 galibiyetle ayrılıp 24 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 1000. galibiyeti olduğu duyuruldu.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:22
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