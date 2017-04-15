Fener'den şov
Sarı-lacivertliler, ilk yarıda 24 sayı geri düştüğü mücadeleyi ikinci yarıdaki etkili oyunuyla çevirdi ve galibiyet sayısını 24’e yükselterek liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe, dün sahasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı: 97-92. 26. hafta mücadelesinde rakibiyle karşılaşan Kanarya, ilk çeyreği 23-19 yenik kapattı. İkinci çeyrekte de etkisiz kalan F.Bahçe devreyi 24 sayı geride (35-59) bitirdi.
TARİHİNDEKİ 1000. ZAFER
Üçüncü periyotta rakibine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan ve 24 sayı üreten F.Bahçe son çeyreği 59-68'lik skorla girdi. Son periyotta da tecrübesini konuşturan Kanarya, sahadan 97-92 galibiyetle ayrılıp 24 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 1000. galibiyeti olduğu duyuruldu.
TARİHİNDEKİ 1000. ZAFER
Üçüncü periyotta rakibine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan ve 24 sayı üreten F.Bahçe son çeyreği 59-68'lik skorla girdi. Son periyotta da tecrübesini konuşturan Kanarya, sahadan 97-92 galibiyetle ayrılıp 24 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin lig tarihindeki 1000. galibiyeti olduğu duyuruldu.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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