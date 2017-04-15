Fenerbahçe destanı

Kadın basketbolda büyük gurur... Sarı-lacivertliler 2 kez final oynayıp kaybettiği kupayı bir kez daha kulbundan tuttu. Tarihin en pahalı kadrosu olan Ekaterinburg’u hem de deplasmanda devirip pazar günkü finale adını yazdırdı

Helal olsun... Çok büyüksünüz... Bu zafere ne dense az, ne kadar övülse yetersiz. Fenerbahçe kadın basketbol takımı Kadınlar Euroleague Final- Four maçında ev sahibi Ekaterinburg'u Rusya'da mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maça iyi başlayan Ekaterinburg ilk çeyreği 14-10 üstün tamamladı. İkinci periyotta Rus ekibini 18-18'de yakaladık ancak tecrübeli Ekaterinburg soyunma odasına 33-28'lik üstünlükle girdi.



3. ÇEYREKTE EZDİK

Fenerbahçe 3. periyota çok güçlü girdi. Benchten gelip müthiş katkı veren Pelin'in üçlüğüyle farkı 1'e indiren sarı-lacivertliler ardından 15-4'lük seriyle şov yaptı. Farkı 10'a yükseltip 49-39'u buldu. Vidaları sıkan Ekaterinburg farkı indirdi. Son çeyreğe 49-46 Fenerbahçe önde girdi. Quigley ve Birsel'in müthiş oynadığı, Levander'in pota altından sayılar ürettiği son çeyrekte farkı açan Kanarya mücadeleden 70-61 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.



RAKİP KURSK

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk takımı, normal süresi 77-77 biten maçta Çekya'nın USK Prag ekibini 87-80 yenerek finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe ile Dinamo Kursk, yarın TSİ 17.00'de karşı karşıya gelecek.



ÖNE ÇIKANLAR...

LAVENDER: Özellikle son çeyrekte rakip pota altını tek başına domine etti. 21 sayı, 10 ribaund ve 23 verimlilik puanıyla maçın yıldızı oldu.

PELİN: 9 dakika şans bulmasına rağmen müthiş katkı verdi. Attığı 2 üçlükle 6 sayı üretti. İstatistik kağıdına yazılmayan gayretiyle alkışı aldı.

BİRSEL: Son periyotta sazı eline aldı. Takımını müthiş organize etti. 4 sayı atmasına rağmen 7 asist ve 4 ribaunduyla müthiş maç çıkardı. VERAMEYENKA: İlk devre biterken attığı son saniye üçlüğüyle farkı 5'e çekip moralleri yüksek tuttu. 13 sayı, 6 ribaunduyla yine etkiliydi.

PARKER: WNBA'in süper yıldızı hücumda beklenen katkıyı gösteremedi. 4 sayıda kaldı. Ancak Griner'i iyi savundu, 15 ribaund toplayıp hücumları başlattı.

QUİGLEY: Bu takımın beyni, ruhu, her şeyi. İçeri penetreleriyle 17 sayı bulup Rus savunma hattını çökertti. 3 asist yaptı, 2 ribaund çekti.



BAŞAK: KUPAYI İNŞALLAH TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ

Fenerbahçe'nin büyük zaferinde asbaşkanlar Ozan Balaban ile yönetici Cenk Başak tribündeydi. Başak maç sonunda çok mutlu olduklarını söylerken şunları söyledi: "Güzel bir mücadele ile Ekaterinburg'u yendik. Bunun bir de pazar ayağı var. Kupayı inşallah Türkiye'ye getireceğiz. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin"



CAMiA COŞTU

Kanarya'nın Euroleague Kadınlar Final-Four'unda finale kalması tüm camiayı sevinçten coşturdu. F.Bahçe'nin kadın voleybolcuları Dicle Nur Babat, Melis Yılmaz, Polen Uslupehlivan, Melis Gülcan, Eda Erdem basketbolcuları tebrik edip, final için başarı diledi.