Efes ezdi geçti
Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Ligi 26. hafta maçında karşılaştığı Trabzonspor MP'yi 100-77 mağlup etti.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren lacivert-beyazlı takım, devreyi de 42-37 önde tamamladı. Dördüncü çeyrekte baskısını daha da artıran ev sahibi ekip, rakibine 23 sayı fark attı. 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Efes'te Cedi Osman (20) ve Heurtel (19) ikilisi toplam 39 sayı ile zaferde önemli rol oynarken, maçın en skoreri Trabzon'dan 25 sayı atan Green oldu. Efes, bu sonuçla ligde 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı; bordo- mavililer ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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