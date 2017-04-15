 Efes ezdi geçti – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Efes ezdi geçti

    Efes ezdi geçti

    Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Ligi 26. hafta maçında karşılaştığı Trabzonspor MP'yi 100-77 mağlup etti.

    Mücadeleyi baştan sona üstün götüren lacivert-beyazlı takım, devreyi de 42-37 önde tamamladı. Dördüncü çeyrekte baskısını daha da artıran ev sahibi ekip, rakibine 23 sayı fark attı. 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Efes'te Cedi Osman (20) ve Heurtel (19) ikilisi toplam 39 sayı ile zaferde önemli rol oynarken, maçın en skoreri Trabzon'dan 25 sayı atan Green oldu. Efes, bu sonuçla ligde 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı; bordo- mavililer ise üst üste 3. yenilgisini yaşadı.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:24
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