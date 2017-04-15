 Daçka: 95 KSK: 90 – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Daçka: 95 KSK: 90

    Daçka: 95 KSK: 90
    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş, uzun süre geride götürdüğü müsabakada Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 95-90 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip ligde 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılırken, Daçka ise üst üste 6. maçını kazandı. Maçın son periyodunda Pınar Karşıyaka taraftarının küfürlü tezahüratı nedeniyle anons yapıldı.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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