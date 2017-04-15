Daçka: 95 KSK: 90
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş, uzun süre geride götürdüğü müsabakada Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 95-90 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip ligde 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılırken, Daçka ise üst üste 6. maçını kazandı. Maçın son periyodunda Pınar Karşıyaka taraftarının küfürlü tezahüratı nedeniyle anons yapıldı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Daçka: 95 KSK: 90 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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