 Wright krizi – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    krizi

    Wright krizi
    Basketbol Ligi'nde sıkıntılı günler yaşayan 'ta oyuncular, alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle isyanda. Takımın en önemli ismi 'ın yaklaşık bir haftadır hem maddi sorunları bahane ettiği hem de eşinin doğum yapacağı gerekçesiyle yurt dışında bulunduğu belirtildi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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