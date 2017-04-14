Wright krizi
Basketbol Ligi'nde sıkıntılı günler yaşayan Trabzonspor Medical Park'ta oyuncular, alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle isyanda. Takımın en önemli ismi Wright'ın yaklaşık bir haftadır hem maddi sorunları bahane ettiği hem de eşinin doğum yapacağı gerekçesiyle yurt dışında bulunduğu belirtildi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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