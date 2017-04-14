Türkoğlu'ndan Sarıca'ya destek

Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, milli takım başantrenörünün aynı zamanda kulüp takımı çalıştırmasına eski yönetimin karşı çıktığını, kendilerinin ise böyle bir düşünceye sahip olmadığını vurguladı.

Ufuk Sarıca'ya çok güvendiklerini dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı anda milli takım ve kulüp takımının çalıştırılmaması fikri, geçmiş federasyonun düşüncesiydi. Herkesin fikirleri farklıdır. Gerek Ufuk hocayla gerek Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la görüştük. Ufuk Sarıca, iki görevini de aynı anda yürütebileceğini söyledi. Biz de federasyon olarak buna sıcak baktık. Ufuk hoca, bu sorumluluğu üstlenebileceğini belirtti ve federasyon olarak kendisinin arkasında durmaya karar verdik. Dediğim gibi bu düşünce, geçmiş yönetimin verdiği bir karardır. Ufuk hocayı, her daim desteklemeye devam edeceğiz."

- "Türk halkı, milli takımla gurur duyacak"

Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'la Türk halkının gurur duyacağını dile getirdi.

Ufuk Sarıca'nın ay-yıldızlı takımı en iyi şekilde hazırlayacağına inandığını anlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jenerasyon olarak baktığınız zaman bir değişiklik yaşıyoruz. İnanın, Türk Milli Takımı olarak hangi oyuncularla sahaya çıkarsak çıkalım, Türk halkının önünde inanılmaz performans sergiliyoruz. Ufuk Sarıca ve ekibi, Avrupa Şampiyonası'nda Türk halkının gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağı bir takımı sahaya sürecektir. Gönlümüzden her zaman geçen kendi evimizde iyi bir sonuç elde etmek. Sonucu tahmin edemeyiz. Tek bildiğim şey, oynanacak basketbolla ve yapılacak mücadeleyle Türk halkının gurur duyacağı bir milli takımın sahada olacağıdır. İnşallah biz de ülkemizi basketbolla sevince boğmak isteriz. Bizim halkımız bu tip organizasyonları her zaman benimseyip sahiplenmiştir. İnanıyorum ki bu süreçte de aynı şekilde olacaktır. Bilet satışları iyi durumda. Şampiyona günü salonlar hınca hınç dolacaktır."

- "2017, Türk basketbolu için çok önemli bir yıl"

Türkoğlu, kulüpler bazında alınan başarılara dikkati çekerek, 2017'nin Türk basketbolu için çok önemli olduğunu belirtti.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un çeyrek finale kaldığını hatırlatan TBF Başkanı, "Görev sürecimizde güzel olaylarla karşılaşmak ve bunlara şahit olmak bizi mutlu ediyor. 2017, Türk basketbolu için çok önemli bir yıl. 3 takımımız tarihte ilk defa THY Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Gönlümüzden geçen bu 3 takımımızın da Dörtlü Final'e kalması. En kötü bir takımımızın Dörtlü Final'e kalmasını istiyoruz. Bütün herkesi kutlamak gerekiyor. Hem federasyon başkanı hem de bir basketbolsever olarak gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

- "Gönlümüzden geçen 3 Türk takımının da Dörtlü Final oynaması"

Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının şansını da değerlendiren Türkoğlu, şunları ifade etti:

"Play-off'un en güzel yanı sürprizlere sahne olmasıdır. Seyirci avantajı ilk başta hissedilir. 5 maçlık periyotta, deplasmanda takımlarımız müsabaka kazanacaktır. Eşleştikleri takımları da daha önce yendiler. Bütün takımlarımız kendini hazır hissediyor. Darüşşafaka Doğuş, biraz daha dezavantajlı diyebiliriz. Sonuçta şu anda ligin en formda takımı Real Madrid'le oynayacaklar. Yine de bu seviyede bulunmak onlar için büyük bir başarı. Sonucu inanın kimse önceden kestiremez. 3 takımımıza da başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes'in ise Olympiakos karşısında şansının olduğunu aktaran Türkoğlu, "Olympiakos ve Panathinaikos, çok tecrübeli ekipler. Sürekli bu sahnede olan takımlar. Bizim takımlarımız da burayı hak etti. İyi de performans sergilediler. Özellikle Anadolu Efes, son haftalarda inanılmaz bir çıkış içindeydi. Bu çıkışı sürdüreceklerdir. İnşallah orada takımlarımız galibiyet alıp buraya avantajlı dönerler. Gönlümüzden geçen 3 Türk takımının da Dörtlü Final oynaması. Türk basketbolu için şu anki tablo bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dörtlü Final'in İstanbul'da oynanacağını hatırlatan Türkoğlu, "Kimse daha önceden 3 Türk takımının play-off oynayacağını tahmin edemezdi. Basketbol, son saniyelere kadar çekişmeli geçen bir branş. Gönlümüzden geçen kupanın burada kalması. İzleyip göreceğiz." diye konuştu.

- Kadın basketbolundaki başarı

TBF Başkanı Türkoğlu, kadın basketbolunda Avrupa kupalarında alınan başarılara da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"FIBA Avrupa Kupası'nda 4 Türk takımı yarı final oynadı ve kupa Türkiye'de kaldı. Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynayacak. Türk basketbolu gerek erkek gerekse kadınlarda Avrupa'nın en iyi liglerinden biri durumuna geldi. Bu başarılar, yapılan yatırımlardan dolayıdır. İnanıyorum ki bu böyle devam edecektir. Türk basketbolu olarak kendimizi her zaman üst seviyede tutmaya devam edeceğiz."