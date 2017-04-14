Haydi Kraliçem
F.Bahçe’nin de yer aldığı Avrupa Ligi Dörtlü Finali bugün başlıyor. Potanın Kraliçeleri, 17.00’de kupanın favorisi ev sahibi Ekaterinburg’la finale çıkabilmek için oynayacak.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu, bugün Rusya'nın Ekaterinburg kentinde başlayacak ve 16 Nisan Pazar günü sona erecek Dörtlü Final maçlarıyla belli olacak. DIVS Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe'nin yanı sıra Rus ekipleri UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Çekya'dan USK Prag mücadele edecek. Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe ile ev sahibi ve son şampiyon UMMC Ekaterinburg bugün saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Organizasyonun ikinci maçında ise Dinamo Kursk ile USK Prag karşılaşacak. Bu maç ise 19.30'da başlayacak. Her iki karşılaşma da FB TV'den canlı ekrana gelecek. Yapılacak müsabakalar sonunda kazanan ekipler, 16 Nisan Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak. Yenilenler ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
KAPTANLAR KUPAYLA POZ VERDİ
Final Four öncesinde dört takımın kaptanları medya gününde DİVS Arena'da bir araya geldi. F.Bahçe'yi ikinci kaptan Tuğçe Canıtez temsil etti. Tatiana Vidmer (D.Kursk), Laia Palau (USK Prag), Olga Arteshina (Ekaterinburg) ve Tuğçe, Avrupa Ligi Kupası ile poz verdi.
SARI KANARYA, İKİ KEZ FİNALDE KAYBETTİ
6. Kez üstü üste final four oynayan Fenerbahçe, iki kez final oynadı; ikisini de kaybetti. İlkinde (2012-2013) Ekaterinburg, ikincisinde (2013-2014) G.Saray'a yenilip kupayı kaçırmıştı. Geçen sezon İstanbul'da yapılan son dörtlü finali 3. bitiren Potanın Kraliçeleri, iki kez de 4. oldu.
EKATERİNBURG'UN 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Son şampiyon UMMC Ekaterinburg, Avrupa Ligi'nde kupayı 3 kez müzesine götürdü. Taurasi, Lyttle ve Torrens gibi yıldızlara sahip Rus ekibi, ev sahipliğini yaptığı bu yılki organizasyonun da favorisi. USK Prag ise kupayı bir kez müzesine götürürken, D.Kursk'un bir üçüncülüğü var.
KAPTANLAR KUPAYLA POZ VERDİ
Final Four öncesinde dört takımın kaptanları medya gününde DİVS Arena'da bir araya geldi. F.Bahçe'yi ikinci kaptan Tuğçe Canıtez temsil etti. Tatiana Vidmer (D.Kursk), Laia Palau (USK Prag), Olga Arteshina (Ekaterinburg) ve Tuğçe, Avrupa Ligi Kupası ile poz verdi.
SARI KANARYA, İKİ KEZ FİNALDE KAYBETTİ
6. Kez üstü üste final four oynayan Fenerbahçe, iki kez final oynadı; ikisini de kaybetti. İlkinde (2012-2013) Ekaterinburg, ikincisinde (2013-2014) G.Saray'a yenilip kupayı kaçırmıştı. Geçen sezon İstanbul'da yapılan son dörtlü finali 3. bitiren Potanın Kraliçeleri, iki kez de 4. oldu.
EKATERİNBURG'UN 3 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Son şampiyon UMMC Ekaterinburg, Avrupa Ligi'nde kupayı 3 kez müzesine götürdü. Taurasi, Lyttle ve Torrens gibi yıldızlara sahip Rus ekibi, ev sahipliğini yaptığı bu yılki organizasyonun da favorisi. USK Prag ise kupayı bir kez müzesine götürürken, D.Kursk'un bir üçüncülüğü var.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:54
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