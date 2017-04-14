 Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş

    Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş

    Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, 24 sayı geriye düştüğü rakibini 5 sayı farkla yenmesini bildi.

    Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısında 24 sayı geri düştüğü mücadeleyi ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 97-92 kazandı ve galibiyet sayısını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

    Çeyrek Skorları:

    1. Çeyrek: 23-19 (Gaziantep Basketbol)

    2. Çeyrek: 36-16 (Gaziantep Basketbol)

    3. Çeyrek: 24-9 (Fenerbahçe)

    4. Çeyrek: 38-24 (Fenerbahçe)

    Fenerbahçe (97): Bogdanovic 26, Datome 19, Vesely 18, Kalinic 14, Sloukas 9, Udoh 8, A.Muhammed 3

    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:34
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