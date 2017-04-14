Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş
Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, 24 sayı geriye düştüğü rakibini 5 sayı farkla yenmesini bildi.
Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Gaziantep Basketbol'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısında 24 sayı geri düştüğü mücadeleyi ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 97-92 kazandı ve galibiyet sayısını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 23-19 (Gaziantep Basketbol)
2. Çeyrek: 36-16 (Gaziantep Basketbol)
3. Çeyrek: 24-9 (Fenerbahçe)
4. Çeyrek: 38-24 (Fenerbahçe)
Fenerbahçe (97): Bogdanovic 26, Datome 19, Vesely 18, Kalinic 14, Sloukas 9, Udoh 8, A.Muhammed 3
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:34
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL ŞU TAKIMA ADAM GİBİ STOPER ALMADIN KAÇ SEZONDUR, ANCA ÇIK KONUŞ, İŞİN GÜCÜN REKLAM, İŞİN GÜCÜN GÖSTERİŞ...
- Cimbom'a gol makinesi
Toplam 10
Yorum
İBRAHİM YERLİKAYA Galatasarayın oyun tarzına baktığımız zaman biraz ağır kalıyor o yüzden alınacak golcü hızlı, olmalıdır o yüzden bu futbolcu iş yapamaz
- Ah be Fabri!
Toplam 6
Yorum
Ertan Gözüne aldığı darbe ona bu maçtaki büyük hatayı yaptırdı. Bu sözümü sakın hafife almayın! Böyle bir maçta bu hata kabul edilemez.
Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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