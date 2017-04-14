‘Bize inanan çok’

F.Bahçe Basketbol Takımı'nın başantrenörü Obradovic, Euroleague'de Panathinaikos ile oynayacakları çeyrek final maçları için, "Her takım her takıma karşı kazanabilir. F.Bahçe taraftarları tur için bize inanıyor. Kimle oynadığımız ve nasıl oynadığımız konusunda kesinlikle net olmalıyız, oyun anlayışımıza sadık kalmalıyız" diye konuştu.