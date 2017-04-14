 ‘Bize inanan çok’ – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
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    ‘Bize inanan çok’

    ‘Bize inanan çok’
    F.Bahçe Basketbol Takımı'nın başantrenörü Obradovic, Euroleague'de Panathinaikos ile oynayacakları çeyrek final maçları için, "Her takım her takıma karşı kazanabilir. F.Bahçe taraftarları tur için bize inanıyor. Kimle oynadığımız ve nasıl oynadığımız konusunda kesinlikle net olmalıyız, oyun anlayışımıza sadık kalmalıyız" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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