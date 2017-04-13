Pooh Jeter Kartal’da
Beşiktaş Sompo Japan önümüzdeki sezonun transfer bombasını patlattı. Çin Ligi ekiplerinden Gold Lions'da oynayan oyun kurucu Pooh Jeter'i renklerine bağladı. Pooh Jeter kariyerinde Unicaja Malaga, Sacramento Kings ve Joventut Badalona gibi önemli takımlarda forma giydi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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