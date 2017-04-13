 Pooh Jeter Kartal’da – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Kartal’da

    Pooh Jeter Kartal’da
    önümüzdeki sezonun transfer bombasını patlattı. Çin Ligi ekiplerinden Gold Lions'da oynayan oyun kurucu 'i renklerine bağladı. Pooh Jeter kariyerinde Unicaja Malaga, Sacramento Kings ve Joventut Badalona gibi önemli takımlarda forma giydi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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