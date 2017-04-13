 Obra’ya görev – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Obra’ya görev

    Obra’ya görev

    'e bir görev daha...

    'nin tecrübeli başantrenörü, Euroleague Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirilen toplantısında danışma kurulu üyeliğine seçildi. sarı-lacivertlilerin başarılı hocası, basketbol ve kuralların geliştirilmesi, seyirci deneyimlerinin artırılması gibi konularda Euroleague Yönetime'ne destek verecek.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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