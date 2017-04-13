Obra’ya görev
Zeljko Obradovic'e bir görev daha...
Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü, Euroleague Yönetim Kurulu'nun önceki gün gerçekleştirilen toplantısında danışma kurulu üyeliğine seçildi. sarı-lacivertlilerin başarılı hocası, basketbol ve kuralların geliştirilmesi, seyirci deneyimlerinin artırılması gibi konularda Euroleague Yönetime'ne destek verecek.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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