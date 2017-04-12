Zach Auguste Fener’e geliyor
Yeni sezon yapılanmasını şimdiden planlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda coach Obradovic, Muratbey Uşak forması giyen ABD'li Zach Auguste'yi takibe aldı.
NİCOLO MELLİ DE YEŞİL IŞIK YAKTI
Avrupa basını tarafından ismi F.Bahçe ve Real Madrid ile anılan Brose Baskets Bamberg'in İtalyan yıldızı Nicolo Melli, transfer için yeşil ışık yaktı. TuttoSport'a konuşan 2.05'lik oyuncu, "Herhangi bir ihtimali yok saymak istemiyorum. Sezon bitince menajerimle bana gelen teklifler üzerine görüşeceğiz" dedi.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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