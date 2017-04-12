 Zach Auguste Fener’e geliyor – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Fener’e geliyor

    Zach Auguste Fener’e geliyor

    Yeni sezon yapılanmasını şimdiden planlayan Erkek Basketbol Takımı'nda coach Obradovic, Muratbey Uşak forması giyen ABD'li 'yi takibe aldı.

    2.08'lik oyuncuya Olympiakos da teklif yaptığı öğrenildi. Auguste bu sezon maç başına 12 sayı-8 ribauntluk bir istatistikle mücadele etti.

    NİCOLO MELLİ DE YEŞİL IŞIK YAKTI
    Avrupa basını tarafından ismi F.Bahçe ve Real Madrid ile anılan Brose Baskets Bamberg'in İtalyan yıldızı Nicolo Melli, transfer için yeşil ışık yaktı. TuttoSport'a konuşan 2.05'lik oyuncu, "Herhangi bir ihtimali yok saymak istemiyorum. Sezon bitince menajerimle bana gelen teklifler üzerine görüşeceğiz" dedi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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