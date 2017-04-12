Zach Auguste Fener’e geliyor

Yeni sezon yapılanmasını şimdiden planlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda coach Obradovic, Muratbey Uşak forması giyen ABD'li Zach Auguste'yi takibe aldı.

2.08'lik oyuncuya Olympiakos da teklif yaptığı öğrenildi. Auguste bu sezon maç başına 12 sayı-8 ribauntluk bir istatistikle mücadele etti.



NİCOLO MELLİ DE YEŞİL IŞIK YAKTI

Avrupa basını tarafından ismi F.Bahçe ve Real Madrid ile anılan Brose Baskets Bamberg'in İtalyan yıldızı Nicolo Melli, transfer için yeşil ışık yaktı. TuttoSport'a konuşan 2.05'lik oyuncu, "Herhangi bir ihtimali yok saymak istemiyorum. Sezon bitince menajerimle bana gelen teklifler üzerine görüşeceğiz" dedi.