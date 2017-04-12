Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi!

Yakın Doğu Üniversitesi'nin kazandığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Türk takımlarının basketbolda elde ettiği 6. Avrupa kupası oldu.

Türk ekipleri, daha önce erkeklerde 3, kadınlarda da 2 kupayı Türkiye'ye getirmişti.

Türk basketbolu, ilk Avrupa zaferini 1995-1996 sezonunda dönemin Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu olan Koraç Kupası'nda yaşadı. Anadolu Efes, Koraç Kupası'nı kaldırarak Türk basketbol tarihinin ilk büyük başarısına imza attı.

Erkeklerde ikinci Avrupa kupası, 2011-2012 sezonunda Avrupa'nın üç numaralı kupası olan FIBA Eurochallenge Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile geldi. Türk basketbolunun erkeklerdeki son başarısı ise Galatasaray Odeabank'ın geçen sezon Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu ULEB Avrupa Kupası'nı kazanması oldu.

Kadınlarda ise Türkiye'nin kazandığı iki kupayı da Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.



FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI, İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'DE

Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı 2008-2009 sezonunda Galatasaray Kadın Basketbol Takımı müzesine götürmüştü.



ABDULLAH GÜL, MAÇI SALONDA İZLEDİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yakın Doğu Üniversitesi-Bellona AGÜ maçını tribünden seyretti.

Caferağa Spor Salonu'nda yapılan müsabaka öncesinde salona gelen Gül, karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Abdullah Gül'ün yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel de maçı takip edenler arasında yer aldı.



BELLONA AGÜ 3. KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Bellona AGÜ, FIBA Avrupa Kupası'nda çıktığı 3. finalde de kupayı kaldırmayı başaramadı.

Kayseri ekibi, daha önce Kayseri KASKİ ismiyle mücadele ettiği kupada 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında şampiyonluğu finalde kaybetmişti.

Bu arada Bellona AGÜ, bu sezon Yakın Doğu Üniversitesi ile PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda oynadığı final maçını da yitirdi.