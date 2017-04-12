Potada gurur gecesi
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında bugün Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ'yü konuk edecek.
4 FARKTA UZATMAYA GİDECEK
Yakın Doğu, ev sahibi olarak çıkacağı maçı kazanması veya 3 ve az farkla kaybetmesi durumunda kupayı müzesine götürecek. AGÜ'nün 5 ve farklı galibiyetinde kupa Kayseri'ye gidecek. Maç, 4 farklı Bellona AGÜ üstünlüğüyle sonuçlanırsa uzayacak.
TÜRKİYE KUPASI'NI Y.DOĞU ALDI
İki ekip bu sezon PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda da finalde karşı karşıya geldi. Bellona AGÜ, Yakın Doğu Üniversitesi ile oynadığı final maçını da yitirdi. Bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi, ayrıca Avrupa Kupası'nda oynadığı 17 karşılaşmanın 15'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:49
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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