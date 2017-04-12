 Potada gurur gecesi – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Potada gurur gecesi

    Potada gurur gecesi

    Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında bugün , 'yü konuk edecek.

    Kayseri'de oynanan ilk maç, 73-69 'nin galibiyetiyle sona erdi. Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

    4 FARKTA UZATMAYA GİDECEK
    Yakın Doğu, ev sahibi olarak çıkacağı maçı kazanması veya 3 ve az farkla kaybetmesi durumunda kupayı müzesine götürecek. AGÜ'nün 5 ve farklı galibiyetinde kupa Kayseri'ye gidecek. Maç, 4 farklı üstünlüğüyle sonuçlanırsa uzayacak.

    TÜRKİYE KUPASI'NI Y.DOĞU ALDI
    İki ekip bu sezon PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda da finalde karşı karşıya geldi. Bellona AGÜ, Yakın Doğu Üniversitesi ile oynadığı final maçını da yitirdi. Bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Yakın Doğu Üniversitesi, ayrıca Avrupa Kupası'nda oynadığı 17 karşılaşmanın 15'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:49
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