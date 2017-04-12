 P’Naikos maçı biletleri satışta – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    P’Naikos maçı biletleri satışta

    P’Naikos maçı biletleri satışta
    Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Euroleague Play-off turunda 25 Nisan Salı günü Ülker Sports Arena'da oynayacağı Panathinaikos Superfoods maçının biletleri bugün satışa çıkacak. Serinin 3. karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelenin bilet fiyatları 975 TL ile 88 TL arasında değişiyor.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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