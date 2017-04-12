 Bahisçiler ‘Pana’ dedi – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Bahisçiler ‘Pana’ dedi

    Bahisçiler ‘Pana’ dedi

    Bahis şirketleri - eşleşmesi için bahis oranlarını da belirledi.

    Deplasmanda oynanacak serinin ilk maçında Yunan ekibi zafere yakın olarak görüldü ve 1.63 oran verildi. Fener'in kazanma oranı ise 2.28 olarak belirlendi. , 3 galibiyet alanın tur atlayacağı serinin de favorisi gösterildi; 1.82'lik oran verildi.

    EFES'E DE TUR ŞANSI TANINMADI
    Euroleague'de Olympiakos-Anadolu Efes ve Real Madrid-D.Doğuş eşleşmeleri için de oranlar açıklandı. Efes'in Final Four'a yükselme oranı 3.00, D.Doğuş'un ise 7.00 olarak gösterildi. Temsilcilerimize tur şansı tanınmadı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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