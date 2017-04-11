Basketbolda Avrupa Kupası, Türkiye'ye geliyor

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda 4 Türk takımının yarı finale yükselmesiyle kupanın Türkiye gelmesi kesinleşti. Yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı saf dışı bırakarak, finale yükseldi. Bellona AGÜ ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek finalist oldu.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan ilk maç, 73-69 Yakın Doğu Üniversitesi'nin galibiyetiyle sona erdi. İki takım, rövanşta Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahibi olarak çıkacağı müsabakayı kazanması veya 3 ve az farkla kaybetmesi durumunda kupayı müzesine götürecek. Bellona AGÜ'nün 5 ve farklı galibiyetinde ise kupa Kayseri'ye gidecek. Mücadele, 4 farklı Bellona AGÜ üstünlüğüyle sonuçlanması durumunda uzayacak.

Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.30'da başlayacak.