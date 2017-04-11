Basketbolda Avrupa Kupası, Türkiye'ye geliyor
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ'yü konuk edecek.
İki takım arasında Kayseri'de oynanan ilk maç, 73-69 Yakın Doğu Üniversitesi'nin galibiyetiyle sona erdi. İki takım, rövanşta Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahibi olarak çıkacağı müsabakayı kazanması veya 3 ve az farkla kaybetmesi durumunda kupayı müzesine götürecek. Bellona AGÜ'nün 5 ve farklı galibiyetinde ise kupa Kayseri'ye gidecek. Mücadele, 4 farklı Bellona AGÜ üstünlüğüyle sonuçlanması durumunda uzayacak.
Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.30'da başlayacak.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 10:53
- ''Sanki Nou Camp!''
Toplam 9
Yorum
alper hanginizde onur var acaba tudor bu hafta yapacağın en iyi iş fenerden kaç yiyeceksiniz diye sor ve görevden alınmaya hazır ol bence
- Çıldırtan kahkaha
Toplam 43
Yorum
Çağatay Allah Aşkına sen geri dön ya melo şu bizim ruhsuzlara ruh nasıl olur göster Allah aşkına lütfen.
- Yazıklar olsun!
Toplam 4
Yorum
UA KUMPAS BU KUMPAS. Tudor'u göndermek için yaptilar. Sabri Reis neden antremani terk etti? Bu Generaller gitmedikce cacik olamayiz
Basketbolda Avrupa Kupası, Türkiye'ye geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.