EuroCup finalinde rövanş 12 Nisan’da
Kadınlar EuroCup'ta 2016-2017 sezonu finalinde rövanş karşılaşması, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.
Bellona Agü Spor'a şampiyonluk için rövanşta en az 5 sayılık bir galibiyet gerekirken, Kayseri ekibinin maçın normal süresini 4 sayıyla galip bitirmesi halinde ise şampiyonu belirlemek için uzatma periyodu oynanacak. Zorlu karşılaşma, 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da İstanbul'da Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:16
- ‘Bu takıma ne yaptın Olcay’
Toplam 12
Yorum
ferit Ufak atta,civcivlerde yesin,beles ikizler.
- Balotelli'yi kaçırmayalım
Toplam 14
Yorum
burak drogba 3 maç iyi oynadı sonra yürüdü be kardeşim .hala adamı hagi yerine koyuyorsunuz.aldığı paranın 5 de 1ini haketetmedi bence.
- Balotelli'yi kaçırmayalım
Toplam 14
Yorum
Gidebilir: piyango yani. RİSKKKKK BALOTELLİ UZUN ZAMANLAR DİSİPLİNSİZLİĞİ İLE ANILIYOR. GELİRSE YAŞI GENÇ UYUMLU OLURSA GS YA ÇOK FAYDALI OLABİİR. VERİLEN PARA BOŞA DA GİD
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