 EuroCup finalinde rövanş 12 Nisan’da – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    EuroCup finalinde rövanş 12 Nisan’da

    EuroCup finalinde rövanş 12 Nisan’da

    Kadınlar EuroCup'ta 2016-2017 sezonu finalinde rövanş karşılaşması, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

    Bellona Agü Spor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki finalin Kayseri'de oynanan ilk maçı 73-69'luk skorla Yakın Doğu Üniversitesi kazanmıştı.

    Bellona Agü Spor'a şampiyonluk için rövanşta en az 5 sayılık bir galibiyet gerekirken, Kayseri ekibinin maçın normal süresini 4 sayıyla galip bitirmesi halinde ise şampiyonu belirlemek için uzatma periyodu oynanacak. Zorlu karşılaşma, 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da İstanbul'da Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:16
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