''Bunlar yüzünden ayrılmayı düşünüyorum''

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Antalya'da Akra Hotels'de düzenlenen 'Akra Talk' adlı söyleşiye katıldı. Film yapımcısı Elif Dağdeviren'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Ataman, sporda başarıyı kazanmada konsantrasyonun önemini anlattı. Galatasaray ile bu sezon 75 resmi maç oynadıklarını anlatan Ataman, lig, Avrupa, milli maçlar, eleme müsabakaları gibi karşılaşmalarla yılın yarısını maç oynayarak geçirdiklerini aktardı.



ATAMAN'DAN ÖZELEŞTİRİ

Özeleştiri yapacağını dile getiren Engin Ataman, "Başarı için hangi işi yaparsanız yapın ama asıl işinize konsantre olmanız gerekiyor" dedi. 3 sezon Galatasaray ve A Milli takımı çalıştırdığını hatırlatan Ataman, şöyle konuştu:



"Bu dönemde Galatasaray'da Euro Cup şampiyonu da olduk. Lig bittikten sonra A milli takımı topladık ve temmuz başında olimpiyat elemeleri vardı. Bir ay boyunca o sorumluluk altında A Milli Takıma konsantre oldum ve o dönem tam transfer dönemiydi. O dönemde konsantrasyonum kaydığı için bu sezon başı transferde hata yaptık. Oyuncu seçiminde özellikle oyun kurucu seçiminde hata yaptım. Oradaki 1 aylık konsantrasyon kaybı, kayıp derken milli takıma konsantre olmam gerekiyordu. Milli takım kampındayken transfer edeceğim oyuncularla ilgili çalışma yapmak bana yakışmayacağı için o dönemdeki çalışmaları yardımcılarıma yaptırdım. Ben yeteri kadar konsantre olamadım ve oyun kurucu transferinde istediğimi elde edemediğim için geçen sezon şampiyon olan Galatasaray takımı bu sene Euro Lig'de ilk 8 takıma kalamadı. Bunu da öz eleştiri yaptığım zaman o dönemki konsantrasyon kaybımı görüyorum."



MİLLİ TAKIM SORUSUNU YANITLAMADI

Engin Ataman, konuşmasının ardından söyleşiye katılanların sorularını da yanıtladı. 'A Milli takımı yeniden çalıştırmayı düşünür müsünüz veya teklif gelirse geçer misiniz?' sorusuna Ataman, en son milli maçta takımın hocasının kendisi olduğunu söyledi. 2014'te Dünya Şampiyonası 2015'te Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemelerinde 3 yıl boyunca milli takım hocalığını gururla yaptığını kaydeden Ataman, "Çok da severek yaptım ancak eylül ayında ö dönemki federasyonun aldığı karar vardı. Milli takım hocalarının kulüp takımı çalıştırmaması yönünde karar almışlardı ve benden Galatasaray takımını bırakıp milli takımın başına geçmemi teklif ettiler. Ancak Euro Cup şampiyonu olmuş ve sözleşmesi 1 yıl daha devam eden hoca olarak Galatasaray'ı bırakma durumum olamayacağım için o şerefli görevden ayrılmak durumunda kaldım. Sonra federasyon değişti sistem değişti yeni bir hoca geldi. Bu çok spekülatif bir konu o nedenle girmek istemiyorum. O konuyla ilgili basın toplantısı yapacaktım iptal ettim" diye konuştu.



"BUNLAR YÜZÜNDEN GALATASARAY'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Söyleşide Ergin Ataman, 6 yaşındaki oğlu Sarp'ın 'Kendi taraftarın bağırınca ne hissediyorsun? sorusuna, ailecek Galatasaraylı olduklarını hatırlatarak cevap verdi. Ataman, şunları söyledi:



"Dünkü maça gelirken eşimle, oğluma bile şüpheliydim. Acaba gelsinler mi gelmesinler mi diye. Ne kadar acı düşünebiliyor musunuz, sizin hayatınızı verdiğiniz, her anınızda başarısı için mücadele ettiğiniz ve o kulübün taraftarı olduğunu düşünen bazılarının küfür etmeleri. Protesto her zaman olabilir. Ben 5 yıldır Galatasaray'ın başındayım. 23 yıl sonra Galatasaray Türkiye Şampiyonu, Euro Lig'de ilk 8'e soktuk. Geçen yıl en iyi takımlar arasına soktuk. Sonuçta daha iyisini yapan varsa küçümsersin. Bugüne kadar Türkiye'de futbolda sadece Galatasaray EUFA kupasını kazandı, basketbolda da Euro Cup kazandı. Barselona Yunanlı koç almış memnun değiller. Maçın sonunda taraftar beyaz mendil salladı. Protestoya her zaman edebilirsin, bağırabilirsin. Protesto amaçlı ama gelip de kendi hocana küfür ediyor, hakaret ediyorsan bu sportif değerlere sığmaz. Maalesef sporumuzda spor kültürünü almayan arkadaşlarımız var."



"BAZEN BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Bazen bundan dolayı sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı da düşündüğünü anlatan Ataman, "Düşünmüyor değilim, çünkü yoruluyorum. Eve gittiğim zaman yorgun olduğumu hissediyorum. Ondan sonra gerçek taraftarların sevgi dolu mesajları gelince kendimi toparlıyorum ama tabii ki neden diyorum yoruluyorum? Gitmeyi düşünüyorum ama ondan sonra diyorum ki senin duruşun bu, sen Ergin Ataman'sın. Dik durursun, aksine bunlara karşı daha da dik olursun. O zaman da işte diyorum ki ben buradan hiç gitmeyeceğim, hep burada kalıyorum diyorum. Bu çelişkiyi yaşıyorum. Ama sonuçta spor yapıyoruz. Ben bunu her zaman da söylüyorum. Hiçbirimiz burada kalıcı değiliz. Oyuncular da hocalarda taraftarlar da fani dünyada bugün varız yarın yokuz. Galatasaray kulübü yıllardır var ve var olacak" diye konuştu.



"BAŞKA KULÜPLE GÖRÜŞME YAPMADIM"

Ataman, gazetecilerin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı ve başka takımda görev yapacağı yönündeki iddiaları sorması üzerine şöyle konuştu:



"Bu aylarda birçok transferle ilgili söylenti çıkar. Ama şu anda bu konularla ilgilenen yabancı menajerim var. O takip ediyor gelişmeleri. Benim şu an tek konsantrasyonun Galatasaray üzerine. Galatasaray şu anda play-off'larda Türkiye'nin en büyük şampiyonluk adayı. Benim önceliğim Galatasaray üzerine tabi ki sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Galatasaray benle devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. O nedenle menajerim yurt dışındaki bazı kulüplerle görüşmeler, daha doğrusu görüşme derken ona bir takım talepler geliyor olabilir. Barselona ve Milan adı geçiyor. Ama ben kimseyle görüşme yapmadım."