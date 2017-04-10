 Bobby Dixon’a ‘çöpsün’ tepkisi – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’a ‘çöpsün’ tepkisi

    Bobby Dixon’a ‘çöpsün’ tepkisi

    Basketbol Süper Ligi 25. haftasında oynanan - maçının ardından mücadele sosyal medya üzerinden de devam etti.

    ve ' nin yıldızları ile ikilisi saha içindeki mücadelelerini saha dışına da taşıdı. Oyuncular maçın ardından twitter üzerinden birbirlerine göndermede bulundu. Dixon, Theodore'ye Euroleague benzetmesi yaptı. Dixon'ın attığı tweeti alıntılayan Amerikalı oyuncu ise "Sen çöpsün" derken devamında da "Sadece konuşuyorsun" diye yanıt verdi.

    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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