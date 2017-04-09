Balon kazasında TOFAŞ'lı Palacios hafif yaralandı
Nevşehir'de sıcak hava balonunun düşmesi sonucu yaralananlar arasında Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ın oyuncusu Juan Palacios ve kız arkadaşı da vardı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:10
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 5
Yorum
ahmet bırakın arkadaşlar eleştirmeyi şansımız yoktu o kadar iyi mücadele vardı goller hepsi güzeldi
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 5
Yorum
Guney Kim bekliyordu bjkyi yenmesini...kimse...sabaha kadar oynansa yine bjk yenerdi...kimse hikaye anlatmasin...verilen frikik faulu faulmuydu ?
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 5
Yorum
BÜLENT SİRET ŞENOL GÜNEŞ'de Trabzonlu ne olmuş yani,sizde ki oynadığı futbola haksızlık etmeyin...
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