 Yenmenin bir yolu bulunmalı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Yenmenin bir yolu bulunmalı

    Yenmenin bir yolu bulunmalı
    F.Bahçe'nin THY Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Panathinaikos'un ABD'li yıldızı , eşleşme hakkında konuştu. 27 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli ekip için "muhteşem" ifadesini kullanırken, "Rakibimiz Avrupa Ligi'nin son finalisti. Onlara çok saygı duyup, yenmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor" dedi.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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