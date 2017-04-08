Duygusal eşleşme

F.Bahçe koçu Obradovic, play-off’ta 23 kupa kaldırıp efsanesi olduğu Panathinaikos’un karşısına çıkacak

F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, tarihi başarılar elde ettiği eski takımı Panathinaikos'a karşı THY Avrupa Ligi play-off'unda mücadele edecek. Sezonu 5. sırada bitirerek Yunan temsilcisine rakip olan sarı-lacivertlilerde, Obradovic için bu eşleşmenin duygusal bir anlamı olacak.



Kariyerinin en başarılı dönemlerini Panathinaikos'la geçiren Sırp koç, efsanesi haline geldiği eski takımıyla 5 kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı. Panathinaikos'ta aralıksız 13 yıl çalışarak 23 kupa (4 Avrupa Ligi, 11 lig şampiyonluğu, 7 Yunanistan kupası) kaldıran Obra, bu kez Yunan ekibini Avrupa Ligi'nin dışına itmek için sahaya çıkacak. Saha avantajı Pana'da ve 3 maç kazanan İstanbul'daki Final Four için bilet alacak.



Obra sonrası 4'lü finali yok

Panathinaikos, Zeljko Obradovic'in 2012 yılında görevden ayrılmasından sonra bir daha Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynayamadı. Kazandığı 6 Avrupa şampiyonluğunun 5'ini Sırp başantrenör döneminde elde eden yeşil-beyazlılar, Obradovic'ten sonra Avrupa Ligi'nde çeyrek finalden öteye gidemedi.



OAKA Arena'da 17'de sıfır yaptık

TÜRK takımları, Panathinaikos'u deplasmanda tam 11 yıldır yenemiyor. Yunan temsilcisini iç saha maçlarını oynadığı OAKA Arena'da en son 76-73'lük skorla o zamanki adıyla Efes Pilsen mağlup etmeyi başarmıştı. Pana, bu dönemde Efes ve F.Bahçe'yi 7'şer kez, Daçka'yı 2 kez, G.Saray'ı ise 1'er kez mağlup etti.