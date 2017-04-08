Anadolu Efes lidere direnemedi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 97-80 mağlup oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 13. mağlubiyetini yaşayarak ligi 6. sırada tamamladı. Real Madrid ise 23 galibiyet ve 7 mağlubiyetle organizasyonun normal sezonunu lider bitirdi.
Play-off'ta Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile mücadele edecek. Real Madrid ise Darüşşafaka Doğuş ile Dörtlü Final'e kalmak için kozlarını paylaşacak.
Real Madrid, ilk periyodunu 21-16 geride tamamladığı karşılaşmada, soyunma odasına 37-36 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 62-60 üstün geçen eflatun-beyazlılar, final periyodunda farkı açarak karşılaşmadan 97-80 galip ayrıldı.Normal sezon sona erdi
Ligde 30. ve son hafta maçlarının ardından normal sezon tamamlandı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da play-off oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods ile karşılaşacağı çeyrek finalde, Anadolu Efes-Olympiakos, Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid eşleşmeleri oluştu.
Bu sezon ilk kez 16 takımlı lig formatına göre oynanan organizasyonda Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından Darüşşafaka Doğuş da ilk 8 takımın mücadele edeceği play-off'ta oynamaya hak kazandı. Türkiye, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk defa 3 takım tarafından çeyrek finalde temsil edilecek.
Bir diğer Türk temsilcisi Galatasaray Odeabank ise organizasyona veda etti.
THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'in lider olarak tamamladığı normal sezonun sonunda 3 Türk takımının yanı sıra CSKA Moskova, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods ve Baskonia, play-off'a kalan diğer ekipler oldu.
- Çeyrek final eşleşmeleri
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş
CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Anadolu Efes
Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe
- Ligde 30. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Fenerbahçe - Barcelona Lassa (İspanya): 68-65
Brose Bamberg (Almanya) - Galatasaray Odeabank: 79-84
Maccabi FOX (İsrail) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 61-81
Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 79-84
CSKA Moskova (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 90-86
Darüşşafaka Doğuş - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 78-62
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - UNICS Kazan (Rusya): 68-91
Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes: 97-80
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|23
|7
|2585
|2353
|232
|2
|CSKA Moskova
|22
|8
|2608
|2355
|253
|3
|Olympiakos
|19
|11
|2330
|2221
|109
|4
|Panathinaikos Superfoods
|19
|11
|2263
|2187
|76
|5
|Fenerbahçe
|18
|12
|2256
|2233
|23
|6
|Anadolu Efes
|17
|13
|2472
|2467
|5
|7
|Baskonia
|17
|13
|2445
|2376
|69
|8
|Darüşşafaka Doğuş
|16
|14
|2141
|2118
|23
|9
|Kızılyıldız MTS
|16
|14
|2203
|2196
|7
|10
|Zalgiris
|14
|16
|2350
|2391
|-41
|11
|Barcelona Lassa
|12
|18
|2134
|2232
|-98
|12
|Galatasaray Odeabank
|11
|19
|2345
|2475
|-130
|13
|Brose Bamberg
|10
|20
|2369
|2404
|-35
|14
|Maccabi FOX
|10
|20
|2333
|2493
|-160
|15
|UNICS Kazan
|8
|22
|2288
|2408
|-120
|16
|EA7 Emporio Armani Milan
|8
|22
|2411
|2606
|-195
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:00
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Anadolu Efes lidere direnemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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